Payday 3, un trimestre col botto per Starbreeze Studios: ricavati 46 milioni di dollari

Payday 3 è arrivato sul mercato videoludico ormai da parecchie settimane e nonostante tutte le problematiche registrate poco dopo il day one, le quali sono stati invalidanti a tal punto da rendere Embracer Group insoddisfatta per i risultati inferiori alle aspettative, il gioco ha riscosso un discreto successo finanziario per Starbreeze.

Più nello specifico, come emerso dai dati relativi al trimestre conclusosi alla fine di settembre, la software house ha registrato un utile netto pari a 494,4 milioni di corone svedesi (al cambio, 46,6 milioni di dollari), ma c'è di più: l'89% degli oltre 46 milioni di dollari ricavati è stato raggiunto soltanto da Payday 3. Al di là delle avversità, dunque, l'ultimo capitolo della nota saga di Starbreeze è riuscito in ogni caso a conseguire un successo economico di non poco conto, benché non in linea con quanto desiderato da Embracer Group.

Dunque, mentre Payday 3 prosegue la strada verso la redenzione con tanti contenuti in arrivo, l'utile netto di 299,5 milioni di corone svedesi (28,3 milioni di dollari) sono stati perlopiù conseguiti dalla più recente iterazione del progetto videoludico pubblicato sotto l'etichetta di Deep Silver. Secondo i piani alti, però, i numeri avrebbero potuto essere molto più alti se non fosse stato per l'incapacità dei server di contenere gli alti numeri di videogiocatori: "Purtroppo è stato subito evidente che l'infrastruttura su cui poggia il gioco non reggeva. [...] La conseguenza è che le vendite dopo questo periodo sono un po' più basse".