Payday 3 parte in UE4, ma adotterà l'Unreal Engine 5 post lancio: è ufficiale

In seguito all'annuncio della data di uscita di Payday 3, gli sviluppatori di Starbreeze Studios offrono ulteriori dettagli sulle caratteristiche della produzione.

In particolare, la software house ha confermato un importante dettaglio relativo al supporto post lancio di Payday 3. Nella sezione FAQ del sito ufficiale del gioco, gli autori spiegano che l'avventura approderà su PC e console nella sua versione in Unreal Engine 4. Quest'ultimo, spiega Starbreeze, è il motore grafico che è stato adottato nelle fasi iniziali dello sviluppo e dunque quello più appropriato per presentare il gioco al pubblico. Tuttavia, prosegue il team, Payday 3 sarà aggiornato all'Unreal Engine 5, in un momento successivo al lancio.

Una notizia interessante, in merito alla quale tuttavia non sono per ora disponibili dettagli più approfonditi. Come confermato nel corso della Summer Game Fest, l'avventura criminale ambientata a New York realizzerà il suo debutto il prossimo 21 settembre 2023, in contemporanea su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. A partire dal prossimo autunno, i giocatori potranno dunque tornare a impersonare Dallas, Hoxton, Chains e Wolf. In chiusura, ricordiamo inoltre agli appassionati della saga che Payday 3 sarà disponibile anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, già a partire dal day one.