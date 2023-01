Payday 3 tra Unreal Engine, versioni e personaggi: tutte le novità sull'atteso FPS

A pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del primo teaser di Payday 3, il team di sviluppo dello shooter in prima persona con focus sulla componente cooperativa ha svelato alcuni interessanti dettagli sul progetto.

Su Steam è infatti apparso un breve Q&A di Starbreeze in cui il team risponde ad alcuni dei quesiti che più spesso vengono posti agli esponenti della software house. Innanzitutto è stato confermato che il 2023 sarà l'anno d'uscita del gioco, sebbene la data esatta verrà ufficializzata solo in un secondo momento. La seconda domanda riguarda invece questioni tecniche, visto che il team ha dichiarato che il gioco girerà su Unreal Engine, ma in questo caso non è stato specificato se si tratti o meno della quinta iterazione del celebre motore dei creatori di Fortnite Capitolo 4. Altro dettaglio tecnico riguarda eventuali differenze fra le versioni che arriveranno in commercio: a tal riguardo, gli sviluppatori hanno confermato ufficialmente che non troveremo alcuna differenza tra il gioco in arrivo su PC e quello in arrivo su console. Passando invece ai dettagli sulla trama, è stato ribadito che le nuove vicende dei rapinatori si svolgeranno a New York e a far parte della squadra saranno volti noti agli appassionati: la banda sarà infatti composta dai suoi membri originali, ovvero Dallas, Chains, Hoxton e Wolf.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi ricordiamo che è già possibile aggiungere Payday 3 alla lista dei desideri su Steam attraverso la sua pagina ufficiale.