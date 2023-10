Payday 3 e l'update rinviato: Starbreeze si scusa con i fan per il suo silenzio

Prosegue il momento difficile per l'ultimo episodio di Payday. Dopo il posticipo dell'update di ottobre di Payday 3 a data da destinarsi, Starbreeeze Studios non ha comunicato ulteriori novità scatenando non poco malcontento tra i fan della serie. Consapevoli della situazione, gli sviluppatori hanno pubblicato un nuovo post.

Attraverso il sito ufficiale di Payday 3, Starbreeze si è scusata con gli appassionati per il generale silenzio attorno al gioco dopo il rinvio dell'attesa patch di ottobre, ammettendo che "non è facile comunicare dopo non essere stati capaci di fornire novità sulla patch rinviata". Nonostante ciò, lo studio svedese assicura che il team sta lavorando attivamente ai futuri aggiornamenti di Payday 3, e la grossa patch promessa resta ancora la priorità assoluta dell'azienda.

Starbreeze sottolinea inoltre che l'obiettivo principale per il futuro è garantire la pubblicazione "a cadenza regolare" dei prossimi update, in modo così da perfezionare ed arricchire sempre di più Payday 3. "Il motivo per cui è servito così tanto tempo per preparare la prima patch è molto lungo e complicato da spiegare, ma detto in poche parole abbiamo scoperto problemi critici nella nostra routine di update poco dopo la pubblicazione del gioco", spiegano gli autori aggiungendo che ignorare quelle problematiche avrebbe comportato l'azzeramento di tutti i progressi registrati dagli utenti.

Inoltre, Starbreeze assicura che sta lavorando anche sul sistema di progressione di Payday 3 partendo dai feedback ricevuti dai giocatori. "Ci scusiamo di nuovo per il nostro silenzio. Abbiamo visto la vostra rabbia e frustrazione, e vi assicuriamo che non vogliamo trovarci in questa situazione. Il team sta lavorando duramente a un gioco che verrà supportato per anni e che renderà Payday 3 una nuova alba per i giochi a sfondo criminale", conclude lo studio.

Nel frattempo però la crisi di Payday 3 sta spingendo i giocatori a tornare su Payday 2: la speranza è che le promesse grandi novità possano ribaltare l'attuale situazione complicata e rendere l'ultimo episodio della serie davvero imperdibile per tutti i fan.