Payday 3 si farà e uscirà nel 2023, firmato accordo con Koch Media

Starbreeze e Koch Media hanno firmato un contratto di co-publishing da 50 milioni di euro per la pubblicazione di Payday 3, nuovo gioco della celebre serie in arrivo nel 2023 su PC e console.

L'accordo coprirà parte dei costi di sviluppo e del marketing internazionale e garantirà almeno 18 mesi di supporto post lancio, grazie a questa partnership Payday 3 ha interamente coperto il suo budget, come confermato da Starbreeze. Tobias Sjögren, CEO di Starbreeze, si è detto molto soddisfatto dell'accordo raggiunto, grazie al supporto di Koch Media la compagnia riuscirà non solo a terminare lo sviluppo ma anche a garantire un supporto post lancio esteso per oltre un'anno e mezzo dal lancio.

Dopo qualche anno di difficoltà economica Starbreeze sembra ora aver migliorato la propria condizione finanziaria proprio grazie al successo di Payday 2, ad oggi i giochi della serie hanno venduto 28 milioni di copie, un bel risultato per l'IP posseduta interamente dalla compagnia svedese. Nel 2020 Starbreeze ha incassato 11.6 milioni di euro, di questo 11 milioni sono stati generati proprio da Payday che rappresenta di fatto il 95% degli introiti dell'azienda.

Payday 3 è salvo e Starbreeze non fallirà, prima di vedere il gioco sarà necessario attendere almeno altri due anni.