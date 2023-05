Payday 3 uscirà entro fine 2023: ci sono già piani per i futuri DLC

Un nuovo teaser trailer ha confermato che il primo video gameplay di Payday 3 arriverà in estate: l'atteso nuovo capitolo della serie si prepara dunque a mostrarsi a breve, sebbene per adesso non ci siano dettagli più precisi su quando verrà mandato online e, soprattutto, quando verrà pubblicato il gioco completo.

In merito al debutto sul mercato, però, il CEO di Starbreeze, Tobias Sjogren, ha voluto rassicurare i fan ribadendo ancora una volta che il titolo arriverà nel corso del 2023, presumibilmente entro la fine dell'anno. "Il 2023 è l'anno di Payday ed io, come tutti qui a Starbreeze, non vedo l'ora di di mostrarvi cosa abbiamo fatto in questi ultimi anni", afferma Sjorgrem nell'ultimo report finanziario della compagnia. Quest'estate dunque, oltre al gameplay reveal, partirà anche la campagna marketing di Payday 3 in modo così da preparare la strada per l'esordio dell'opera nel corso della seconda metà dell'anno.

Sjogren ha inoltre aggiunto che i ricavi provenienti da Payday 3 serviranno a Starbreeze per finanziare i prossimi giochi della compagnia, previsti indicativamente per il 2025 ed il 2027. Inoltre sono stati già pianificati i DLC per il terzo capitolo di Payday, che inizieranno ad essere pubblicati già poco dopo il lancio. Già il teaser di inizio anno aveva confermato di nuovo che Payday 3 sarebbe stato pubblicato nel 2023: non resta che vedere finalmente in azione il gioco e capire quando verrà effettivamente distribuito.