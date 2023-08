Payday 3 utillizzerà Denuvo su PC nonostante l'Always Online

Tramite le informazioni diffuse dal publisher Deep Silver e dallo sviluppatore Starbreeze su Steam, apprendiamo che Payday 3 sfrutterà la tecnologia anti-tamper Denuvo per proteggersi dalla pirateria su PC.

Basandoci su quanto affermato in passato, Payday 3 sarà un gioco Always Online e non offrirà una modalità offline. Anche durante le missioni single player, il gioco richiederà una connessione a Internet, ed anzi bisognerà anche passare per il portale online di Starbreeze, Nebulosa. Sorge quindi spontaneo chiedersi perché il publisher abbia deciso di difendersi contro la pirateria quando il titolo sarà completamente Always Online.

Deep Silver non è di certo nuova all'utilizzo del DRM di Denuvo, avendolo impiegato in tutti i suoi altri giochi. In questo senso, quindi, la notizia non costituisce una grande sorpresa. Resta da comprendere la decisione nel caso specifico di Payday 3, un'esperienza completamente dedita all'online.

Nell'attesa di eventuali delucidazioni da parte di Deep Silver, vi ricordiamo che da domani avrà inizio la Closed Beta di Payday 3, con cui i giocatori avranno un assaggio della proposta ludica del gioco sviluppato da Starbreeze. La versione di prova sarà disponibile su PC e Xbox Series X|S da domani 2 agosto fino al 7 agosto (al momento la Beta non è prevista su PlayStation 5).