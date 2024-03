Payday 3 è vivo e lotta insieme a noi: lo shooter coop si evolve con Operation Medic Bag

Al lancio di Payday 3 non tutto è filato liscio: consapevoli della necessità di intervenire con profonde modifiche per risollevare le sorti dello sparatutto cooperativo, gli studi Starbreeze lanciano un importante aggiornamento che s'accompagna a diverse migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

Con la Patch 1.1.1, la fase ingame di Operation Medic Bag di Payday 3 apporta tutta una serie di correttivi e interventi sulla 'qualità di vita' degli emuli dei rapinatori mascherati, con oltre 300 modifiche che promettono di rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco.

L'aggiornamento in questione, nella fattispecie, porta in dote delle impostazioni ottimizzate per i controlli (come l'opzione per modificare la zona morta degli analogici), il tasto 'Non Pronto', la sfida hardcore 'Cook-Off', il supporto a NVIDIA DLAA e DLSS, la compatibilità con DirectX12 e tanti altri interventi tra migliorie alla stabilità e bilanciamenti al gameplay.

Nel descrivere le aggiunte e le ottimizzazioni apportate dalla Patch 1.1.1 di Payday 3, il team di Starbreeze preannuncia l'arrivo di ulteriori update contenutistici e aggiornamenti per le prestazioni, la stabilità e il bilanciamento, il tutto con la partecipazione attiva della community tramite feedback. Tutto ciò, in funzione delle importanti novità promesse dagli sviluppatori di Payday 3 per il supporto post-lancio dell'heist game attualmente disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass.