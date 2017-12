PlayStation 4: pubblicato un kernel exploit per il firmware 4.05, jailbreak in arrivo?

Lo sviluppatoreha creato un kernel exploit per ildi, completamente funzionante. Il tutto è avvenuto a circa due mesi di distanza dalla pubblicazione dei dettagli tecnici al riguardo ad opera del team

Disponibile su GitHub e identificato con la dicitura "namedobj", questo exploit permette agli utenti di far girare del codice creato ad hoc sulla console, di applicare il jailbreak e di effettuare modifiche a livello del kernel di sistema. Per la precisione, questo exploit non include alcun tipo di jailbreak, ma potrà essere usato per questo scopo da altri sviluppatori.

"Questa versione, in ogni caso, non include alcun codice volto alla violazione dei meccanismi anti-pirateria", ha specificato lo sviluppatore.

Un inatteso "regalo" di Natale per Sony, che sicuramente tenterà di eliminare questo exploit nelle prossime settimane con la pubblicazione di una nuova versione del firmware di PlayStation 4.

Ci teniamo a precisare che la notizia riportata non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la nostra redazione condanna in ogni sua forma, ma ha il solo scopo di informare e di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming.