Questa pazza creazione di Halo Infinite vi porta su Mario Kart, è il crossover perfetto?

Abbiamo già sperimentato la creatività dei giocatori con la mappa di Halo Infinite ambientata in Stranger Things. Ora, la modalità Forgia del gioco ospita una nuova creazione interessante: si tratta di un crossover con Mario Kart.

Nel video dedicato a questa creazione, vediamo il giocatore in azione in quella che sembra essere una pista molto elaborata dedicata alle corse. La particolarità sta nella presenza di powerup simili a quelli di Mario Kart, in particolare delle banane, capaci di mandare il veicolo fuori strada come nel celebre titolo di Nintendo. La creazione porta la firma dell'utente bissuetox e potete gustarvela grazie al video che vi proponiamo in allegato.

Indipendentemente da tutto, si tratta di una mappa per le corse ben realizzata, soprattutto se teniamo in conto che è ambientata all'interno di un titolo FPS. La modalità Forgia sembra, insomma, prestarsi davvero a qualsiasi tipo di esperimento.

Rimanendo sempre nell'ambito dei progetti legati alla modalità Forgia di Halo Infinite, vi abbiamo parlato dell'utente che ha creato una mappa del gioco ispirata a P.T., titolo horror di Hideo Kojima che non ha mai visto la luce. Il risultato sembra uscire direttamente dal videogioco del maestro giapponese, riconfermando le grandi potenzialità dell'editor di Halo Infinite.

C'è spazio poi anche per creazioni più bizzarre, come la mappa di Halo Infinite interamente ricoperta di banane. E non scherziamo, è davvero totalmente coperta di banane, ben 150.000 per la precisione.