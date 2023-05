Una pazza estate di giochi da Los Angeles! Tutte le conferenze, date e orari italiani

D'accordo, l'E3 2023 non si farà ma la fine della primavera e l'inizio dell'estate resta sempre la stagione più calda in assoluto per i videogiochi e il mese di giugno in particolare si rivela anche quest'anno davvero ricchissimo di eventi. Noi saremo a Los Angeles per scoprire il futuro dei videogiochi e vi porteremo con noi tramite le notizie e gli articolo sul sito, i nostri profili social, il canale YouTube, Twitch e TikTok!

PlayStation Showcase di mercoledì 24 maggio è solo l'inizio, di fatto questo è l'evento che inaugura la grande estate dei videogiochi e le successive due settimane saranno dense di presentazioni. Di seguito un pratico calendario sempre aggiornato (con date e orari italiani), salvate questa pagina nei preferiti per essere sicuri di non perdere nemmeno uno dei tanti appuntamenti.

Mercoledì 24 maggio

Giovedì 1 giugno

Meta Quest Gaming Showcase ore 19:00

Mercoledì 7 giugno

Guerrilla Collective ore 18:00

Giovedì 8 giugno

Summer Game Fest ore 21:00

Days of the Devs ore 23:00

Venerdì 9 giugno

Tribeca Games Festival ore 21:00

Sabato 10 giugno

Wholesome Direct 2023 ore 18:00

Future Games Show Summer Showcase 10 giugno ore 19:00

Domenica 11 giugno

Xbox Games Showcase ore 19:00

Starfield Direct ore 20:30

PC Gaming Show ore 22:00

Lunedì 12 giugno

Ubisoft Forward orario da confermare

Martedì 13 giugno

Xbox Games Showcase 2023 Extended ore 19:00

Il calendario è in continuo aggiornamento, a quelli elencati potrebbero aggiungersi gli showcase di Devolver Digital, Capcom, Square Enix e altri eventi digitali che contribuiscono ad alimentar la calda estate dell'industria dei videogiochi. E chissà che non ci sia spazio anche per un Nintendo Direct...



E ora le notizie che stavate aspettando: dall'8 giugno il nostro Giuseppe Arace sarà a Los Angeles per seguire dal vivo la Summer Game Fest di Geoff Keighley, Xbox Showcase, Ubisoft Forward e tutti gli altri eventi in programma nella città degli angeli. Proveremo nuovi giochi in anteprima (ma per ora non possiamo dirvi davvero niente altro) e ve li racconteremo su queste pagine, con video e vblog sul canale YouTube di Everyeye.it e su TikTok, con storie su Instagram e Facebook, sul canale Telegram dell'Orda di Everyeye e ovviamente su Twitch.



Dall'8 al 12 giugno lo staff in studio a Milano commenterà in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it tutti gli eventi e si collegherà con Giuseppe da Los Angeles per le prime impressioni a caldo dopo gli show, ogni giorno inoltre ci saranno appuntamenti speciali pensati appositamente per rispondere alle vostre domande, in onda sia su Twitch con Giuseppe che su TikTok, dove troverete Sam pronta a fornirvi tutti gli aggiornamenti più freschi dall'assolata California.