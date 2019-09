La pazza idea: chi non vorrebbe un crossover tra Zelda e Untitled Goose Game?

Immaginate di essere immersi nelle placide atmosfere di Hyrule viste in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Siete in cima a una montagna, all'ombra di un albero, con una vista mozzafiato e il suono rilassante di un bel laghetto nelle vicinanze. E poi all'improvviso: "QUACK!".

Dove l'avete sentito prima quel suono terribile che ha turbato la vostra quiete? Ma in Untitled Goose Game, ovviamente, il divertente quanto assurdo titolo di House House in cui la protagonista è un'anatra tremendamente cattiva, intenta a fare i dispetti agli abitanti del suo quartiere.

E pensateci: cosa potrebbe andare storto in un eventuale crossover con The Legend of Zelda? A noi non viene in mente niente. Anzi, ci vediamo solo lati positivi nel prendere a beccate i terribili guardiani, o rubare il cibo al mercato sotto al naso dei commercianti, o poter andare a Gerudo senza bisogno di travestirsi da donna. Essere un'anatra ad Hyrule insomma, ha sicuramente i suoi lati positivi.

Naturalmente si tratta di uno scherzo. Ma c'è davvero la possibilità che un crossover tra Zelda e Untitled Goose Game possa effettivamente avvenire? Beh, è molto remota, ma d'altronde chi si aspettava ad esempio l'unione dei mondi di The Legend of Zelda e Crypt of the Necrodancer, che guarda caso è un altro divertente titolo indie, in Cadence of Hyrule?

Peraltro gli sviluppatori di House House hanno anche un ottimo rapporto con Nintendo, per cui mai dire mai. Voi che ne pensate? Vi sentite già pronti a starnazzare in giro per Hyrule?