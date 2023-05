Pazza idea: Ghost of Tsushima 2 annunciato al PlayStation Showcase? Noi ci speriamo

Di Ghost of Tsushima 2 non sappiamo assolutamente nulla, a essere onesti non sappiamo nemmeno se esista dal momento che Sony e Sucker Punch Productions non hanno mai confermato un sequel del gioco, anche se vari annunci di lavoro puntano esattamente in questa direzione.

Sono passati tre anni dal lancio di Ghost of Tsushima, pubblicato a luglio 2020 come canto del cigno di PS4 (insieme a The Last of Us Parte 2) solamente pochi mesi prima del debutto di PlayStation 5. Il gioco di Sucker Punch ha riscosso un notevole successo, Ghost of Tsushima ha venduto oltre otto milioni di copie e un film è in produzione con la regia di Chad Stahelski. E Ghost of Tsushima 2, invece?

Nei mesi scorsi lo studio era alla ricerca di varie figure professionali con esperienza nella produzione di giochi AAA Open World, giochi d'azione, stealth e con conoscenze legate alla storia di ninja e samurai. Una descrizione che sembra calzare a pennello con Ghost of Tsushima 2... e da qui la nostra pazza idea, chissà che il gioco non possa essere annunciato questa primavera durante l'attesissimo PlayStation Showcase di maggio, ancora privo di una data precisa.

Sono passati quasi tre anni dal lancio di Ghost of Tsushima e i tempi potrebbero essere maturi per svelare un seguito in arrivo poi nel 2024 o 2025. La sensazione è che Sony voglia dedicare lo Showcase a Marvel's Spider-Man 2 in uscita a settembre ma noi in cuor nostro vogliamo mantenere la piccola speranza di un "one more thing"... magari proprio il teaser di Ghost of Tsushima 2, anche un semplice logo animato ci farebbe sicuramente felici.