Pazza idea: e se Microsoft riportasse in vita Scalebound come gioco multipiattaforma?

Calmi, calmi, calmi, posate i forconi. No, Microsoft non ha annunciato il ritorno di Scalebound ma in queste ore si parla insistentemente di un possibile ritorno del gioco di PlatinumGames. Ma cosa c'è di vero? Per ora nulla, ma...

Il nome Scalebound è tornato sulla bocca dei giocatori nel weekend, quando un insider ha dichiarato che Microsoft starebbe per riportare in vita una storica IP di Xbox. Si parla di una proprietà intellettuale "storica" dell'ultimo decennio che sarebbe pronta a tornare come titolo multipiattaforma.

Fino a qui niente di troppo (strano), tuttavia al coro di rumor si unisce anche Shpeshal Nick di XboxERA, il quale dichiara di aver ricevuto da una delle sue fonti una soffiata a riguardo. Un "certo gioco" sarebbe in arrivo su Xbox e presumibilmente su altre piattaforme, inoltre quando il titolo in questione verrà annunciato "internet andrà a fuoco" e l'annuncio darà vita a "polemiche e drammi."

Nick non ha voluto rivelare il gioco in questione poiché non è sicuro che la soffiata sia autentica. Ed è qui che entra in gioco Scalebound, in molti hanno iniziato a pensare che il gioco in questione possa essere proprio il titolo di PlatinumGames, i cui diritti sulla proprietà intellettuale sembrano essere in possesso di Microsoft.

All'inizio del 2023 si è parlato di un possibile ritorno di Scalebound, con Microsoft e Platinum che avrebbero discusso una possibile ripresa dei lavori, interrotti alla fine del 2016. Tuttavia bisogna considerare Hideki Kamiya ha lasciato PlatinumGames per percorrere strade diverse e attualmente si sta dedicando alla professione di YouTuber e streamer in attesa che scada la clausola di non competizione firmata al momento delle dimissioni.

Quindi, Scalebound potrebbe tornare? La speranza in questi casi è sempre l'ultima a morire ma forse non ci sono le condizioni adatte per riportare in vita questa controversa IP.