Pazza idea: un'organizzazione esport creata dai fan e per i fan? Potrebbe diventare realtà

Gamer Republic è una startup californiana (pare, composta da ingegneri e sviluppatori che hanno lavorato per le principali società coreane, tra cui Nexon e NC Soft) che recentemente, complice anche il gran caldo che aiuta ad avere particolari visioni mistiche, ha deciso di lanciare una ambiziosa campagna crowdfunding su Kickstarter.

L'obiettivo? Qualcosa di semplice e fattibile: acquistare un slot nella LCK (il campionato coreano di LoL), per la stagione 2021.

La campagna Kickstarter si pone il tetto ufficiale di 10 milioni di Dollari, ma l'organizzazione afferma di voler raccogliere almeno 20 milioni, spartiti equamente tra la tassa di iscrizione nella LCK e, gli altri 10 milioni, per mettere insieme il team e renderlo competitivo per "almeno due anni".

La società, attualmente, non possiede grossi investitori (e nemmeno grosse possibilità di trasformare in realtà quel sogno) ma chi c'è dietro al progetto sembra seriamente intenzionato a farcela, basando tutta la campagna su un semplice concetto: tanto nello sport quanto nell'esport il pubblico e gli appassionati non possono far altro che osservare passivamente le vicende delle proprie squadre preferite.

In questo senso, però, dobbiamo brevemente ricordare che, ad esempio in Spagna, esistono club (come il Barcellona) che permettono già ai tifosi di acquistare quote societarie. Ad ogni modo, Gamer Republic desidera fondare una squadra creata dagli appassionati e in cui gli stessi possano prendere decisioni concrete. Gamer Republic ha intenzione di dare ai suoi sostenitori di Kickstarter il controllo completo su come verrà gestita la squadra, ovviamente se la società raccoglierà abbastanza soldi e se Riot accettaerà la sua richiesta.

Ogni sostenitore che metterà una quota (sono tutte molto ingenti) di almeno 570 Dollari o più avrà la possibilità di vedersi garantita, anno dopo anno, una quantità crescente di influenza nelle decisioni tradizionalmente prese dai coach.

Inoltre, tutte le selezioni dei giocatori, dei manager o dell'allenatore, le convocazioni e le sostituzioni, la fase di scelta dei campioni da usare e i conseguenti ban saranno decise attraverso una sorta di democrazia partecipativa dai sostenitori.

Come ulteriore incentivo, Gamer Republic afferma che il prize pool sarà distribuito ai possessori delle quote, come dividendi, se la squadra dovesse vincere la LCK o addirittura andare ai Worlds. Il sostenitore con la migliore capacità decisionale durante tutto l'anno potrà avere anche il proprio nome inciso su tutti i trofei che la squadra dovesse vincere.

L'organizzazione ora ha ancora 35 giorni per raggiungere questo obiettivo. Attualmente sono stati raccolti circa 20.000 Dollari. Ci riusciranno? Noi speriamo davvero di sì.