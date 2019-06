Tutte pazze per Luigi: il pubblico femminile di Nintendo lo adora!

Entro la fine dell'anno, Luigi tornerà nel ruolo da protagonista in un gioco interamente incentrato sulle sue peripezie, Luigi's Mansion 3. La data d'uscita esatta non è stata rivelata, ma in questi giorni dell'E3 2019 abbiamo avuto modo di vederlo in diversi filmati, mentre i nostri inviati hanno anche avuto l'opportunità di provarlo.

Come prevedibile, gli sviluppatori del gioco stanno concedendo interviste a destra e a manca. Da una di esse, rilasciata alla redazione di Eurogamer, è emersa un'informazione decisamente singolare, che proietta il bafutto ometto con il cappello verde nell'olimpo dei playboy. Stando a quanto dichiarato da Bill Trinen di Nintendo America, Luigi risulta essere estremamente popolare tra le fan della grande N, che lo trovano particolarmente attraente nel ruolo da protagonista. L'informazione è emersa da un sondaggio condotto dalla stessa compagnia per saggiare le preferenze del suo pubblico. Beccati questo, Mario!

E chi poteva immaginarlo? Intanto, se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di guardare il trailer di Luigi's Mansion 3 mostrato durante il Nintendo Direct E3 2019 di ieri. Già che ci siete, date anche una lettura all'anteprima di Luigi's Mansion 3 a cura del nostro Marco Mottura, che ha avuto modo di provarlo alla fiera losangelina.