Sembra pazzesco, ma Among Us ha violato le Convenzioni di Ginevra

Che ci crediate o meno, per un certo periodo della sua storia Among Us ha violato le Convenzioni di Ginevra, una serie di trattati internazionali volti a garantire i diritti umanitari alle vittime di guerra. Come ha fatto? Continuate a leggere.

A riferirlo sono stati gli stessi ragazzi di InnerSloth, che sui propri canali social hanno svelato un dettaglio di cui la maggior parte dei giocatori non era affatto a conoscenza. Ebbene, nel 2020, quando i server del gioco multiplayer hanno cominciato a popolarsi oltremodo, gli sviluppatori hanno dovuto modificare il colore della croce visibile sulle pareti della MedBay, da rosso a blu. Il motivo? Le convenzioni di Ginevra regolano in maniera stringente le modalità di impiego della Croce Rossa, un simbolo di rilievo internazionale che può essere utilizzato solo ed esclusivamente per evidenziare "strutture per la cura di feriti e malati dei membri delle forze armate, equipaggiamento e personale medico delle forze armate, personale sanitario e religioso al seguito delle forze armate e gruppi della Croce Rossa", tra cui il Comitato Internazionale della Croce Rossa. Alla luce di ciò, un simbolo di tale rilevanza non può essere in alcun modo impiegato in un videogioco.

La Croce Rossa ha fatto mostra di sé in Among Us per un bel po' di tempo, prima di essere rimossa. Il gioco di deduzione sociale, difatti, è stato lanciato nel 2018, ma è rimasto perlopiù in secondo piano fino al 2020, quando nel bel mezzo della pandemia di COVID ha cominciato a guadagnare popolarità su Twitch e YouTube. Con l'afflusso di milioni e milioni di videogiocatori, una dettaglio come la presenza della Croce Rossa ha smesso di passare in secondo piano.

"Ciò rendeva tecnicamente Among Us un crimine di guerra prima del 2020?", ha chiesto un giocatore su Twitter. "Beh, è un crimine solo se vieni beccato", hanno risposto ironicamente i ragazzi di Innersloth. Per fortuna sono corsi ai ripari!