Pazzesco, le vendite fisiche di Helldivers 2 continuano a crescere negli USA

L'analista di Circana (ex NPD Group) Mat Piscatella ha commentato le vendite di Helldivers 2 negli USA, in crescita per la terza settimana consecutiva sul mercato retail, un caso più unico che raro per un gioco lanciato nel primo trimestre dell'anno.

Solitamente un videogioco in formato fisico registra un grande calo nella seconda e nella terza settimana e la curva continua a scendere dalla quarta settimana in poi per raggiungere il minimo storico alla dodicesima settimana di presenza sul mercato.

Helldivers 2 è sul mercato da tre settimane e la curva invece aumenta, di fatto si tratta quindi di un fenomeno estremamente raro, come sottolineato da Piscatella:

"Solitamente le maggiori vendite retail sono registrate durante la prima settimana e poi calano nel corso del tempo, è molto raro che la curva si mantenga stabile o in crescita, anche e sopratutto per i giochi più grandi. Nel caso di Helldivers 2 è chiaro come questo fenomeno sia davvero particolare."

Considerando che Sony e Arrowhead non hanno fatto grandissima pubblicità al gioco c'è chi pensa che Helldivers 2 abbia cominciato a macinare vendite grazie al passaparola della community, un vero e proprio caso di "Guerrilla Marketing" e di gioco portato al successo dal pubblico, più che dal publisher stesso.