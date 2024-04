Tutti pazzi per Fallout: NexusMods va in tilt 'per colpa' della Serie TV

Il successo della Serie TV di Fallout ha riacceso l'entusiasmo degli utenti per i videogiochi della saga ruolistica di Bethesda, al punto tale da mandare in tilt il noto portale NexusMods che consente alla community di scaricare gratuitamente mod, patch fan made e pacchetti grafici per centinaia di titoli su PC.

La scintilla della curiosità riaccesasi negli appassionati vecchi e nuovi di Fallout ha infatti spinto al limite la capacità dei server di NexusMods, comportandone la chiusura temporanea per diverse ore e dei rallentamenti nella visualizzazione delle pagine che continua a persistere.

A renderci partecipi di questo problema sono gli stessi curatori del celebre aggregatore di mod con dei messaggi condivisi nelle giornate del 19 e 20 aprile che ci informano, appunto, dei disservizi causati dall'elevato traffico in entrata determinato indirettamente dal successo della Serie TV di Fallout.

L'accresciuto interesse per i videogiochi di Fallout ha quindi spinto tantissimi esploratori delle lande post-apocalittiche dell'IP Bethesda ad affacciarsi sulle pagine di NexusMods per attingere al suo ampio catalogo di mod gratuite. Nel momento in cui scriviamo, il sito risulta essere accessibile ma con qualche rallentamento nella fruizione delle singole schede che ospitano le mod più richieste dalla community.

Sapevate che Fallout 4 è stato il gioco più venduto in Europa nel corso dell'ultima settimana? Se vi state affacciando solo adesso a questa iconica serie videoludica dopo esservi immersi nelle atmosfere post-apocalittiche della serie TV targata Amazon Prime Video, qui trovate un nostro approfondimento sulle armi più potenti di Fallout 4.

Su Nintendo - Console Nintendo Switch – Modello OLED Blu Neon è uno dei più venduti di oggi.