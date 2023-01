Tutti pazzi per il gatto di Hi-Fi Rush: per i fan è la 'nuova mascotte Xbox'

Tra le sorprese dell'Xbox Developer Direct del 25 gennaio l'annuncio ed immediata pubblicazione di Hi-Fi Rush è stata indubbiamente la più intrigante per i fan, che già si stanno godendo il nuovo Rhythm Action di Tango Gameworks disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass.

Oltre a restare colpiti dall'azione frenetica e lo stile visivo unico dell'opera, i fan di Hi-Fi Rush hanno in particolare manifestato grande affetto verso 808, il gattino robotico del protagonista Chai che è inoltre possibile coccolare tra un intermezzo e l'altro (e sbloccando persino un Obiettivo in questo modo). Il successo del micio è tale che gli apprezzamenti dei giocatori si sono rapidamente moltiplicati, come dimostra un topic su Reddit che definisce 808 la "nuova mascotte di Xbox" al posto di Cortana di Halo.

Il post dedicato al gatto di Tango Gameworks ha riscosso subito un grande successo nella community, con quasi 1600 voti positivi nel momento in cui scriviamo, e numerosi commenti che manifestano amore nei confronti del personaggio. Insomma, in solo un paio di giorni Hi-Fi Rush è riuscito a far parlare molto velocemente di sé, grazie anche alla simpatia del piccolo quadrupede.

Animali a parte, se l'avventura di Chai vi attira, ecco alcuni trucchi per padroneggiare Hi-Fi Rush al meglio e godersi da subito al massimo la nuova esclusiva Microsoft.