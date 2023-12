Tutti pazzi per GTA 6: anche Hideo Kojima aspetta il primo trailer

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, Rockstar Games ha finalmente svelato al pubblico quando verrà pubblicato il Trailer 1 di Grand Theft Auto 6. Nel frattempo, pare che l'annuncio abbia raggiunto anche le più grandi personalità dell'industria videoludica, che non vedono l'ora di scoprire il futuro della serie.

A tal proposito, Hideo Kojima ha immediatamente ricondiviso su tutti i suoi profili social personali il post di Rockstar Games contenente i dettagli sul primo trailer. Sembrerebbe quindi che il noto game designer sia in trepidante attesa del filmato, che vi ricordiamo raggiungerà il sito ufficiale della software house il prossimo martedì 5 dicembre 2023 alle ore 15:00 del fuso orario italiano.

Chissà se il buon Kojima si diletterà anche a fare un commento sul materiale mostrato la prossima settimana, in maniera simile a quanto è solito fare con tutte le produzioni cinematografiche di cui è un grandissimo appassionato.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che al momento non si conoscono i dettagli sul filmato e l'unico modo per sapere quali saranno i contenuti mostrati sarà sintonizzarsi sui profili social di Rockstar Games all'orario indicato.

Avete già dato un'occhiata al nostro speciale dedicato alle 5 copertine di GTA 6 bellissime ma fake?