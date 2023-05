Tutti pazzi per Mortal Kombat 1: il trailer visualizzato 8 milioni di volte in un giorno!

Era decisamente molto atteso l'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 1, per molto tempo al centro di rumor e voci varie che hanno alimentato sempre di più la curiosità dei giocatori nei confronti del nuovo gioco della storica serie. E quando il reveal trailer è arrivato, il successo era praticamente garantito. E che successo!

Come riportato da Benji-Sales su Twitter, il primo filmato ufficiale di Mortal Kombat 1 è stato visto per la bellezza di quasi 8 milioni di volte nell'arco di sole 24 ore (senza includere i video di reazione al trailer), ad ulteriore prova non solo di quanto erano consistenti le attese dei fan, ma anche dell'enorme popolarità di cui il brand gode ancora oggi a distanza di oltre 30 anni dal lancio del gioco originale. Del resto, come ricorda Benji-Sales, il solo Mortal Kombat 11 è stato in grado di vendere 15 milioni di copie dalla sua uscita originale nel 2019 fino al 2022, e non è da escludere che le copie piazzate siano cresciute ulteriormente in questa prima metà del 2023.

Sembrano dunque esserci le basi affinché Mortal Kombat 1 si confermi un ulteriore grande successo per il franchise a livello commerciale, nel frattempo che si aspetta di vedere in azione il gameplay vero e proprio oltre alla conferma su ulteriori dettagli. Ad esempio, i lottatori del Kombat Pack 1 per Mortal Kombat 1 sono trapelati su Amazon Italia, ma per il momento NetherRealm Studios non ha confermato o smentito nulla.