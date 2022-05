Tutti pazzi per i sequel: da Bayonetta 3 a Splatoon 3, i giochi più attesi in Giappone

Mentre prosegue il supporto post lancio offerto a Final Fantasy XIV, il nuovo capitolo della serie Square Enix domina i pensieri degli appassionati videogiocatori del Sol Levante.

La nuova classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu riconferma infatti ancora una volta Final Fantasy XVI al primo posto. A spiccare nella nuova Top 20, è però una particolare attenzione del pubblico giapponese nei confronti dei sequel, che dominano le prime posizioni della classifica, che vi riportiamo di seguito:

[PS5] Final Fantasy XVI – 689 voti [Nintendo Switch] Bayonetta 3 – 546 voti Nintendo Switch] Splatoon 3 – 530 voti Nintendo Switch] The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 – 514 voti [Nintendo Switch] Xenoblade Chronicles 3 – 472 voti [Nintendo Switch] Dragon Quest X: Offline – 451 voti [Nintendo Switch] Monster Hunter Rise: Sunbreak – 413 voti [Nintendo Switch] Live A Live – 325 voti [Nintendo Switch] Pokemon Scarlatto / Pokémon Violetto – 313 voti [PS5] Pragmata – 281 voti [Nintendo Switch] Ushiro – 265 voti [PS5] Soul Hackers 2 – 239 voti [Nintendo Switch] Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 191 voti [PS5] Dragon Quest X: Offline – 148 voti [Nintendo Switch] Anonymous;Code – 140 voti [PS4] Anonymous;Code – 136 voti [PS4] Star Ocean 6 – 135 voti [PS4] Soul Hackers 2 – 133 voti [PS5] Star Ocean 6 – 127 voti [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II – CRIMSON SiN – 119 voti

Sul podio, oltre al già citato Final Fantasy XVI, troviamo infatti Bayonetta 3 e Splatoon 3, entrambi in arrivo nel corso del 2022. Ma l'apprezzamento per le saghe videoludiche prosegue anche nelle posizioni successive, con il rinvio di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 che non impedisce al gioco Nintendo di collocarsi in quarta posizione. Un sequel domina anche il quinto gradino della Top 20, occupato da Xenoblade Chronicles 3. Le nuove IP appaiono invece in classifica solamente a partire dalla decima posizione, riservata a Pragmata.

Cosa ne pensate di questa classifica, e quali sono i giochi che attendete di più?