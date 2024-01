Tutti pazzi per Switch 2: l'attesa fa raggiungere un nuovo record alle azioni Nintendo

Sebbene vi sia il silenzio più totale da parte di Nintendo, è ormai risaputo che il 2024 sarà l'anno di Switch 2. In attesa che qualcosa inizi a muoversi, le azioni dell'azienda di Kyoto hanno raggiunto un nuovo record.

Osservando l'andamento delle azioni del colosso nipponico su Google Finanza, è possibile notare che nel corso delle ultime ore è stato raggiunto un risultato incredibile. Nel corso della mattinata (per noi italiani), le azioni di Nintendo hanno raggiunto un valore di 7.869,82 Yen, cifra che corrisponde a poco meno di 50 euro e a circa 54 dollari americani. Questo incredibile risultato ha avuto risvolti positivi per l'intera economia giapponese, dal momento che questo incremento del valore delle azioni in borsa ha contribuito a far raggiungere al Nikkei Stock Average un risultato di fine giornata davvero elevato, al punto che era dal lontano febbraio 1980 che non si assisteva a qualcosa di simile.

Insomma, l'attesa per la prossima console della Grande N è alle stelle e gli azionisti sembrano essere certi del successo del nuovo hardware, che dovrebbe limitarsi a proporre una versione più performante della console ibrida attualmente in commercio.

