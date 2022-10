Tutti pazzi per la villain di COD Modern Warfare 2: l'attrice ringrazia i fan sui social

Grazie all'Accesso Anticipato alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 2 sono in tantissimi i giocatori che si stanno godendo la storia dello sparatutto Activision. A tal proposito, pare che siano in tantissimi ad aver apprezzato il personaggio che ricopre il ruolo di villain.

A poche ore dalla pubblicazione della campagna per coloro i quali hanno effettuato il preorder delle versioni digitali di Call of Duty Modern Warfare 2, sono apparsi sui social post di apprezzamento per la performance dell'attrice che interpreta Valeria, il pericoloso nemico della Task Force 141. I post, che non vi mostreremo per via degli importanti spoiler sulla trama al loro interno, sono così tanti da aver attirato l'attenzione della donna che ha prestato volto e voce al personaggio. Maria Elisa Camargo, questo è il nome dell'attrice, ha infatti condiviso un post sul suo account Twitter per ringraziare ufficialmente tutti i fan che la stanno supportando: ad accompagnare il messaggio troviamo anche uno scatto che la mostra alle prese con le sessioni di motion capture.

Prima di lasciarvi al post, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già la recensione della campagna di Call of Duty Modern Warfare 2, in attesa del nostro giudizio complessivo sul titolo che arriverà quando sarà possibile giocare sia la modalità cooperativa che il multiplayer online.