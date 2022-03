PC Building Simulator 2 annunciato: carenza di componenti? Ci pensa il simulatore!

Mentre il 2022 si rivela ancora un anno difficile per il mercato PC e tablet, il team di Spiral House ha deciso di venire in soccorso dei giocatori afflitti dalla carenza di componenti hardware.

La software house ha infatti annunciato PC Building Simulator 2, nuova iterazione del simulatore che consente di assemblare il proprio PC dei sogni. La produzione è stata realizzata dalla software house in collaborazione con Epic Games, che ospiterà il titolo in esclusiva sul proprio store digitale. Al momento privo di una finestra di lancio precisa, PC Building Simulator 2 sarà ad ogni modo disponibile su Epic Games Store entro la fine del 2022.

Per il momento, Spiral House ha diffuso il reveal trailer del peculiare simulatore, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. In PC Building Simulator 2, i giocatori potranno riparare, assemblare e personalizzare gli hardware, facendo affidamento sulla componentistica afferente a ben 40 marchi tech realmente esistenti. Oltre all'esperienza dedicata alla simulazione libera, il titolo includerà inoltre una nuova modalità Carriera, per mettere davvero alla prova la propria capacità di creare assetti competitivi.



PC Building Simulator 2, come detto, arriverà nel 2022 su Epic Games Store, ovviamente in esclusiva per il mercato videoludico PC.