PC, dieci giochi in sconto fino al 75%: le nuove offerte del fine settimana

Non solo sconti su PlayStation Store nel weekend, ma anche un'interessante selezione di giochi PC in offerta, con saldi speciali che arrivano fino al 75%.

Tra le iniziative proposte dal catalogo di Steam nel corso del fine settimana, troviamo sia importanti AAA sia apprezzati Indie. Da Death Stranding all'ottimo Death's Door, passando per NieR Replicant o Assetto Corsa Competizione, ecco una selezione di dieci giochi in sconto sullo store di Valve:

Death's Door : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 20%; Prison Architect : proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 6,24 euro, con uno sconto del 75%; Death Stranding : proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 23,99 euro, con uno sconto del 60%; Subnautica Ultimate Collection : proposto a 48,47 euro, con uno sconto del 37%;

: proposto a 48,47 euro, con uno sconto del 37%; NieR Replicant : proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%;

: proposto a 38,99 euro, con uno sconto del 35%; The Elder Scrolls: Online - Blackwood : proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%;

: proposto a 29,99 euro, con uno sconto del 50%; Assetto Corsa Competizione : proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%;

: proposto a 15,99 euro, con uno sconto del 60%; F1 2020 : proposto a 13,74 euro, con uno sconto del 75%;

: proposto a 13,74 euro, con uno sconto del 75%; Nickelodeon All-Star Brawl : proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%;

: proposto a 39,99 euro, con uno sconto del 20%; NieR: Automata Game of the YoRHa Edition: proposto a 19,99 euro, con uno sconto del 50%;

Gli sconti del fine settimana disponibili su Steam resteranno attivi solamente per pochi giorni, con la maggior parte delle iniziative in scadenza alle ore 19:00 di lunedì 11 ottobre.