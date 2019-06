PC Engine Mini: ecco i 20 giochi più richiesti dalla community!

All'E3 di Los Angeles Konami ha annunciato il PC Engine Mini (conosciuto come PC Engine Coregrafx in Europa e Turbografx 16 in Nord America), svelando anche alcuni dei giochi inclusi, tra cui Alien Crush, New Adventure Island e Ninja Spirit.

Konami of Japan ha ora diffuso anche la lista dei 20 giochi più richiesti dagli appassionati, titoli che la compagnia terrà in seria considerazione per la lineup finale. Tra questi troviamo Snatcher, Spriggan Mark 2, Tokimei Memorial, Linda Cube, Cho Aniki, YS IV, Coryoon, Star Parodier e Soldier Blade.

Giochi PC Engine Mini

Snatcher

Magical Chase

Emerald Dragon

Linda Cube

J.J. & Jeff

Tokimeki Memorial

Spriggan mark 2

Valkyrie no Densetsu

Tengai Makyou Ziria

Ys IV

Cho Aniki

Tengai Makyou II Maru

Bikkuriman World

Momotaro Densetsu II

Momotaro Densetsu

Star Parodier

Image Fight II

Coryoon

Lords of Thunder (Winds of Thunder)

Soldier Blade

Al momento la selezione ufficiale include i seguenti titoli per Europa e Nord America: Alien Crush, Dungeon Explorer, New Adventure Island, Ninja Spirit, R-Type e Ys Book I & II mentre in Giappone sono previsti Bonk, Castlevania Rondo of Blood, China Warrior, Dungeon Explorer, Super Star Soldier e Ys Book I & II. PC Engine Mini è atteso entro la fine del 2019, data di uscita e prezzo non sono ancora stati resi noti.