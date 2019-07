PC Engine Mini esce nel 2020, annunciati tutti i giochi inclusi!

Konami ha annunciato che il PC Engine Mini (conosciuto come TurboGrafx-16 Mini in Nord America e PC Engine CoreGrafx Mini in Europa) sarà disponibile dal 19 marzo 2020 in Giappone al prezzo di 10.500 yen, con preordini aperti su Amazon Japan dal 15 luglio.

In Giappone PC Engine Mini sarà venduto esclusivamente tramite Amazon mentre non ci sono ancora notizie certe riguardo la data di uscita ed il prezzo per il mercato europeo, sebbene il lancio sia confermato anche nel nostro continente. PC Engine Mini includerà 50 giochi preinstallati, in due diversi set, uno per la versione giapponese e uno condiviso in Europa e Nord America:

Giochi PC Engine Mini (USA/Europa)

Air Zonk (1992)

Alien Crush (1989)

Blazing Lasers (1989)

Bomberman ’93 (1993)

Bonk’s Revenge (1991)

Cadash (1991)

Chrew-Man-Fu (1990)

Dungeon Explorer (1989)

J.J. & Jeff (1990)

Lords of Thunder (1993)

Military Madness (1990)

Moto Roader (1989)

Neutopia (1990)

Neutopia II (1992)

New Adventure Island (1992)

Ninja Spirit (1990)

Parasol Stars (1991)

Power Golf (1989)

Psychosis (1990)

R-Type (1989)

Soldier Blade (1992)

Space Harrier (1990)

Victory Run (1989)

Ys Book I & II (1990)

Akumajou Dracula X Chi no Rondo (1993)

Aldynes (1991)

Appare! Gateball (1988)

Bomberman ’94 (1993)

Bomberman Panic Bomber (1994)

Chou Aniki (1992)

Daimakaimura (1990)

Dungeon Explorer (1989)

Fantasy Zone (1988)

Ginga Fukei Densetsu Sapphire (1995)

Gradius (1991)

Gradius II Gofer no Yabou (1992)

Jaseiken Necromancer (1988)

The Kung Fu (1987)

Nectaris (1989)

Neutopia (1989)

Neutopia II (1991)

Ninja Ryuukenden (1992)

PC Genjin (1989)

Salamander (1991)

Snatcher (1992)

Star Parodier (1992)

Super Darius (1990)

Super Momotaro Dentetsu II (1991)

Super Star Soldier (1990)

Ys I & II (1989)

Giochi PC Engine Mini in Giappone

Air Zonk (1992)

Alien Crush (1989)

Blazing Lasers (1989)

Bomberman ’93 (1993)

Bonk’s Revenge (1991)

Cadash (1991)

Chrew-Man-Fu (1990)

Dungeon Explorer (1989)

J.J. & Jeff (1990)

Lords of Thunder (1993)

Military Madness (1990)

Moto Roader (1989)

Neutopia (1990)

Neutopia II (1992)

New Adventure Island (1992)

Ninja Spirit (1990)

Parasol Stars (1991)

Power Golf (1989)

Psychosis (1990)

R-Type (1989)

Soldier Blade (1992)

Space Harrier (1990)

Victory Run (1989)

Ys Book I & II (1990)

Akumajou Dracula X Chi no Rondo (1993)

Aldynes (1991)

Appare! Gateball (1988)

Bomberman ’94 (1993)

Bomberman Panic Bomber (1994)

Chou Aniki (1992)

Daimakaimura (1990)

Dungeon Explorer (1989)

Fantasy Zone (1988)

Ginga Fukei Densetsu Sapphire (1995)

Gradius (1991)

Gradius II: Gofer no Yabou (1992)

Jaseiken Necromancer (1988)

The Kung Fu (1987)

Nectaris (1989)

Neutopia (1989)

Neutopia II (1991)

Ninja Ryuukenden (1992)

PC Genjin (1989)

Snatcher (1992)

Star Parodier (1992)

Super Darius (1990)

Super Momotaro Dentetsu II (1991)

Super Star Soldier (1990)

Tokimeki Memorial (1994)

Ys I & II (1989)

Una lista decisamente nutrita che include titoli come Bomberman '93, Bonk's Revenge, Alien Crush, New Adventure Island, Neutopia, Super Darius, Akumajou Dracula X Chi no Rondo, R-Type, Space Harrier, Ninja Ryuukenden (versione giapponese di Ninja Gaiden) e altri classici per PC Engine.

Konami ha anche diffuso un nuovo trailer in lingua inglese che mostra parte della lineup e le principali caratteristiche di PC Engine CoreGrafx Mini/TurboGrafx-16 Mini. Restiamo in attesa di conoscere data di lancio e prezzo per il mercato europeo.