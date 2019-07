PC Engine Mini: i preordini apriranno per l'Amazon Prime Day, svelato il prezzo in Europa

Questa mattina Konami ha annunciato i 50 giochi inclusi nel PC Engine Mini, adesso arrivano nuovi dettagli riguardo la data di uscita europea ed il prezzo della nuova mini console, disponibile dall'inizio del 2020.

PC Engine Mini sarà in vendita dal 19 marzo 2020 esclusivamente su Amazon al prezzo di 89.99 euro, gli abbonamenti Prime potranno effettuare il preordine dal 15 luglio, giorno di avvio dell'Amazon Prime Day 2019, al momento non sappiamo quando i preorder apriranno per tutti i clienti.

Konami sceglie quindi di rivolgersi al colosso Amazon per la distribuzione europea del PC Engine CoreGrafx Mini (questo il nome ufficiale nel nostro continente) ignorando quindi i negozi fisici, le catene di elettronica ed i grandi magazzini.

Tra i giochi inclusi nel PC Engine Mini troviamo Bomberman ’93 (1993), Chrew-Man-Fu (1990), Military Madness (1990), Moto Roader (1989), Parasol Stars (1991), Power Golf (1989), Ys Book I & II (1990), Aldynes (1991), Akumajou Dracula X Chi no Rondo (1993), Daimakaimura (1990), Gradius (1991), The Kung Fu (1987), PC Genjin (1989), Ninja Ryuukenden (1992), Salamander (1991) e Snatcher (1992).