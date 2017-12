PC: le esclusive più attese del 2018 nel nostro Video Speciale

Il 2018 si preannuncia un anno molto ricco per i giocatori, con esclusive di assoluto valore come Pillars of Eternity 2 e titoli multipiattaforma del calibro di. Scopriamo i giochi più interessanti in arrivo su PC nel nostro Video Speciale: lo trovate in cima.

Come se non fosse sufficiente il notevole numero di prodotti multipiattaforma, pronti a mettere alla prova le configurazioni hardware più potenti, su PC non mancheranno di certo le grandi esclusive: basti pensare a titoli come Pillars of Eternity 2, Age of Empires IV, Total War: Thrones of Britannia e Anno 1800, giochi che daranno il meglio di sè con l'accoppiata mouse e tastiera.

Per conoscere la lista completa con tutte le uscite Personal Computer previste nel 2018, potete consultare il nostro articolo con i Most Wanted PC attesi per il nuovo anno.