PC ed esclusive Sony: altri porting in arrivo, ma non Bloodborne! Parla Lance McDonald

Ad anni di distanza dal debutto del gioco FromSoftware su PlayStation 4, sono ancora moltissimi i videogiocatori che sperano in un annuncio di una sua versione PC.

Un'ipotesi che di recente è tornata a farsi strada in rete tramite rumor e indiscrezioni, in associazione a voci di corridoio legate ad una possibile Bloodborne Remastered per PlayStation 5. Scettico su tale eventualità è però Lance McDonald, content creator ampiamente noto entro la community degli appassionati delle produzioni degli autori di Dark Souls. Da anni, il giocatore offre infatti interessantissimi approfondimenti legati a contenuti tagliati da Bloodborne e altri titoli FromSoftware e non solo. Nel tempo, McDonald si è inoltre dimostrato più volte informato di interessanti dietro le quinte videoludici.



Ora, dal proprio account Twitter, quest'ultimo torna ad esprimersi su di una possibile versione PC di Bloodborne, dicendoci scettico di una sua effettiva esistenza. "Sono a conoscenza di molteplici porting PC in arrivo per esclusive PlayStation, - scrive Lance McDonald - ma purtroppo nessuna di queste è Bloodborne. Tuttavia, ho ancora la speranza che possa semplicemente sbucare fuori dal nulla". Il content creator non ha però voluto offrire ulteriori dettagli sull'identità dei titoli PS4 e PS5 che, stando alle sue informazioni, starebbero per approdare anche su PC.



Come sempre, per saperne di più, resta necessario attendere eventuali comunicazioni da Sony!