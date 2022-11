PC Game Pass accoglie i giochi Riot! League of Legends e Valorant tra i titoli disponibili

Il preannunciato arrivo dei titoli Riot su PC Game Pass si concretizza quest'oggi, mercoledì 30 novembre, con l'ingresso di League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics e Valorant nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft.

La notizia dell'arrivo dei titoli di Riot Games nella ludoteca digitale degli iscritti a PC Game Pass arriva dall'app Xbox ufficiale: l'ultimo aggiornamento dell'applicazione riporta infatti la scheda "Riot Games su PC", con annesso elenco di videogiochi da poter riscattare 'gratuitamente' e scaricare in remoto sul proprio PC Windows d'elezione.

Stando a quanto specificato a giugno dagli stessi vertici di Riot Games e della casa di Redmond, oltretutto, ciascuno dei videogiochi Riot riscattabili dovrebbe comprendere il pacchetto completo di campioni e di contenuti premium. Si tratta perciò di un'offerta a dir poco incredibile, se consideriamo che il solo League of Legends vanta qualcosa come 125 milioni di appassionati che giocano mensilmente al MOBA, a cui vanno ad aggiungersi i più di 16 milioni di giocatori attivi dello sparatutto tattico Valorant e gli altri milioni di fan di titoli come LoL Wild Rift, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte di Microsoft per averne la conferma definitiva, tanto sull'approdo dei titoli Riot su Game Pass quanto sulla possibilità di riscattare il pacchetto completo di eroi, Agenti e contenuti premium.