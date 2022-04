PC Game Pass: l'app Xbox si aggiorna e riceve nuove funzionalità

Sebbene i nuovi aggiornamenti siano indirizzati principalmente al sistema operativo di Xbox Series X|S, Microsoft continua a migliorare anche l'applicazione Xbox di Windows, fondamentale per chiunque disponga di un abbonamento attivo a PC Game Pass.

Nel corso delle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento dell'applicazione che non la stravolge, ma introduce due nuove funzionalità che dovrebbero migliorare l'esperienza degli utenti in cerca di nuovi prodotti da giocare. Grazie all'update pubblicato in serata, infatti, Microsoft ha migliorato il sistema di ricerca dei videogiochi attraverso i filtri, permettendo agli utenti di combinare diversi filtri per potenziare l'efficacia della ricerca. L'altra miglioria riguarda invece l'aggiunta di nuove schede nella pagina delle raccolte di giochi, le quali permetteranno ai giocatori di individuare più agilmente prodotti simili tra loro. Grazie all'aggiornamento è anche stato sistemato un fastidioso bug relativo alle patch, la cui disponibilità veniva notificata all'utente senza però consentirgli di effettuare il download.

In attesa dei prossimi aggiornamenti, vi ricordiamo che Life is Strange True Colors è tra i giochi in arrivo questa settimana su PC e Xbox Game Pass.