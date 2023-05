PC Game Pass: l'app Xbox riceve l'Update di Maggio, ecco tutte le novità

Dopo essersi premurata di annunciare i primi giochi Xbox Game Pass di giugno, la casa di Redmond si riaffaccia sulle pagine di Xbox Wire per informarci di aver appena aggiornato l'app Xbox per PC. Andiamo quindi alla scoperta delle tante novità e ottimizzazioni dell'Update di Maggio dell'applicazione PC di Xbox.

Gran parte delle modifiche apportate da Microsoft è legata, come facilmente prevedibile, agli sforzi profusi dal team verdecrociato per garantire la più ampia visibilità ai contenuti fruibili da chi sottoscrive un abbonamento al Game Pass e a chi desidera ampliare la propria ludoteca scorrendo le ultime novità dello store ufficiale.

La prima novità dell'Update di maggio dell'app PC di Xbox riguarda l'introduzione di un sistema di ricerca ottimizzato e arricchito per i videogiochi del Game Pass e del Microsoft Store, con l'aggiunta dei filtri contestuali per l'editore, il prezzo, il tempo medio di completamento, la data di arrivo e di uscita dal game Pass e tanto altro. In quest'ottica rientrano anche gli sforzi profusi dalla casa di Redmond per rendere ancora più personalizzabile il sistema di ricerca interno dell'app PC di Xbox con l'aggiunta di numerose funzioni di accessibilità.

L'Update di maggio porta in dote anche una nuova raccolta di videogiochi consigliati in base ai propri gusti, l'introduzione di numerosi metadati contestuali per la ricerca dei titoli in base ai criteri di accessibilità e l'aggiunta di una funzione che consente agli utenti di tenere attive le finestre dell'elenco degli amici, della chat e dei gruppi mentre si è ancora in gioco.

L'aggiornamento rende infine più semplice scoprire nuovi amici attraverso lo storico degli avversari e dei compagni di squadra online più recenti, implementa la scheda che rimanda al programma Xbox Game Pass Friends con PC Game Pass gratis e aggiunge una funzione veloce per collegare il proprio account Steam e invitare i propri amici a unirsi all'ecosistema Xbox. Qualora ve lo foste perso, qui trovate anche il nostro approfondimento sulle novità dell'Update firmware di Maggio 2023 per Xbox Series X|S e One.