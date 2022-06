PC Game Pass a tutta birra: un trailer mostra i giochi in arrivo al day one prossimamente

Originariamente concepito come una costola di Xbox Game Pass, con il passare del tempo PC Game Pass s'è emancipato diventando un servizio a sé stante sul quale Microsoft ha dimostrato di voler puntare davvero forte. Lo dimostra un nuovo trailer fresco di pubblicazione, che offre un assaggio dei videogiochi in arrivo nei prossimi mesi al day one su Windows 10.

Con un ritmo incalzante e quasi due minuti di durata, il nuovo filmato ufficiale offre un assaggio dei molteplici videogiochi presentati durante l'Xbox & Bethesda Showcase della scorsa settimana e destinati ad arrivare al day one anche nel già ricchissimo catalogo di PC Game Pass. Gli abbonati avranno letteralmente l'imbarazzo della scelta, potendo scegliere tra prodotti promettenti quali Starfield, Wo Long: Fallen Dynasty, Flintlock, Redfall, Pentiment, A Plague Tale: Requiem, As Dusk Falls, Forza Motorsport, Ark II, Naraka Bladepoint, Grounded 1.0, Minecraft Legends eHollow Knight: Silksong.

Sono tanti, vero? Pensate che questi sono solamente quelli mostrati nel trailer! Al termine della conferenza della scorsa settimana Microsoft ha confermato l'arrivo di ben 40 giochi in PC e Xbox Game Pass da qui all'anno prossimo, ai quali vanno aggiunti Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (uscito ieri), la sorpresa di oggi 17 giugno (Omori) e altri titoli già confermati in altre sedi come Shadow Run Trilogy (21 giugno) e Total War: Three Kingdoms (21 giugno).

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, ci teniamo inoltre ad avvisarvi che è tornata la promozione dei primi tre mesi di PC Game Pass a 1 euro.