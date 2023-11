PC Game Pass, il catalogo si espande: a dicembre arriva un apprezzato city builder

Dopo aver accolto Cities Skylines 2 nel Game Pass, il catalogo digitale del servizio in abbonamento della casa di Redmond si appresta a ricevere un altro, apprezzato gestionale cittadino.

La nuova esperienza interattiva scelta da Microsoft per rimpolpare di contenuti e rendere ancora più irresistibile l'offerta del PC Game Pass promette di incontrare i gusti e le esigenze degli appassionati di city builder e strategici votati alla costruzione e alla gestione di metropoli fittizie, sia moderne che ad ambientazione storica o fantasy.

È proprio in quest'ultima categoria che va a inserirsi l'offerta digitale di Against the Storm, il city builder 'in salsa fantasy-medievaleggiante' sviluppato da Eremite Games e prodotto da Hooded Horse. Il titolo è già disponibile in Early Access dal novembre dello scorso anno e, in questi ultimi dodici mesi, ha saputo conquistare i fan del genere, prova ne sia la votazione 'Estremamente Positiva' della community che spicca dalla scheda Steam del titolo.

La versione 1.0 di Against the Storm, quindi, si appresta a rimpolpare la già ricca offerta ludica di PC Game Pass, portando in dote un ambizioso gioco di costruzione che sprona gli utenti a "riportare in auge un'antica civiltà malgrado le piogge apocalittiche. In quanto Governatore, dovrete trasformare l'enclave di sopravvissuti in una civiltà fiorente, consentendo così a umani, castori, lucertole, volpi e arpie di prosperare e riconquistare le terre selvagge".

L'approdo di Againts the Storm su PC Game Pass è previsto per l'8 dicembre, in coincidenza del lancio della versione 1.0 su PC (Steam, Microsoft Store, GOG ed Epic Games Store.