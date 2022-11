PC Game Pass: due giochi di un noto franchise scompaiono misteriosamente

Come segnalato dal portale TrueAchievements, sembra proprio che due giochi precedentemente inclusi nel catalogo di PC Game Pass siano stati improvvisamente rimossi dal servizio senza alcun tipo di preavviso da parte di Microsoft.

I due titoli in questione rispondono ai nomi di Telltale's The Walking Dead: Michonne e Telltale's The Walking Dead: A New Frontier, due capitoli della trasposizione videoludica curata da Telltale Games basata sulla celebre serie a fumetti di Robert Kirkman e sullo show televisivo di AMC. Entrambi i titoli sono stati aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass soltanto a novembre, e questo non fa altro che rendere ancora più fitto il mistero che si cela dietro la rimozione improvvisa dei giochi.

Microsoft ha annunciato l'introduzione delle stagioni complete di The Walking Dead: Michonne e The Walking Dead: A New Frontier, tuttavia gli utenti ci hanno messo poco a scoprire che è stato aggiunto un solo episodio per gioco e che necessitavano del Season Pass per accedere all'esperienza completa. Una possibilità è che Microsoft stia rielaborando la disponibilità del prodotto, magari per rendere tutti gli episodi disponibili ai suoi abbonati. I giocatori hanno provato ad entrare in contatto sia con Skybound che con Microsoft, ma al momento non sono arrivati chiarimenti al riguardo. Staremo a vedere se nelle prossime ore arriveranno aggiornamenti.