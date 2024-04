PC Game Pass e EA Play: il catalogo di giochi 'gratis' accoglie 3 grandi classici

Non bastassero i nuovi videogiochi 'gratis' di aprile su Xbox Game Pass, gli iscritti al servizio in abbonamento di Microsoft saranno felici di sapere che il catalogo verdecrociato ha accolto a sorpresa tre iconici titoli del passato, merito dell'ultima espansione della ludoteca PC di EA Play.

Nonostante la mancata comunicazione da parte di Electronic Arts e della casa di Redmond in merito all'aggiunta di questi tre videogiochi nell'offerta riservata agli iscritti a EA Play, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate, basta aprire l'applicazione Xbox ufficiale su PC Windows per accorgersi dell'arrivo di tre grandi classici del publisher e sviluppatore statunitense.

I fan di gestionali cittadini e strategici 'god game' abbonati a PC Game Pass possono immergersi nelle atmosfere aliene 'in stile Civilization' di Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack, per poi costruire metropoli virtuali con gli strumenti integrati in SimCity 3000 Unlimited e plasmare la propria civiltà in Populous The Beginning.

