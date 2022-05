PC Game Pass gratis con i QR Code del team BWT Alpine di F1 per il GP di Miami

Dopo aver annunciato il nuovo controller Deep Pink di Xbox Series X/S, Microsoft lancia un nuovo contest insieme allea con la scuderia BWT Alpine ed esortare tutti gli appassionati di videogiochi e di Formula Uno a seguire il prossimo Gran Premio di Miami per riscattare abbonamenti gratis a PC Game Pass.

Per tutta la settimana, i canali Twitter e Instagram del team di F1 della Renault mostreranno ai fan delle clip di anteprima del GP dell'Autodromo Internazionale di Miami con dei codici QR disegnati sulla livrea dell'A522 della scuderia BWT Alpine.

Il contest avrà luogo nelle giornate del 6, 7 e 8 maggio, contestualmente alle sfide del Giro Veloce e delle prove libere del GP di Miami. Numerosi codici QR verranno posizionati sulla superficie di entrambe le auto del team BWT e starà agli appassionati scansionarli in tempo per poter sbloccare dei pacchetti di abbonamento gratuito a PC Game Pass.

Ciascun QR Code permetterà agli utenti di accedere in via del tutto gratuita a 1, 3 o 6 mesi di iscrizione a PC Game Pass. Nella giornata di sabato 7 maggio i codici impressi sulla livrea delle A522 sbloccheranno ciascuno 3 mesi di abbonamento, mentre i QR Code che verranno mostrati sulle auto BWT Alpine nella giornata di gara sbloccheranno 6 mesi di sottoscrizione a PC Game Pass. L'iniziativa coinvolge solo coloro che non possiedono un abbonamento a PC Game Pass e ogni account potrà riscattare un solo codice. Per rimanere in tema di Formula Uno: avete visto il gameplay di F1 22 con Leclerc e il GP di Miami?