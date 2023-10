PC Game Pass guadagna Manor Lords, il city builder più desiderato di Steam

Il nome di Manor Lords non vi dice niente? In realtà dovrebbe, dal momento che si tratta del city builder più desiderato di sempre su Steam. Sulla piattaforma di Valve appare in un maggior numero di Liste dei Desideri rispetto al suo rinomato concorrente, Cities Skylines 2. Mica poco!

Ebbene, oggi torniamo a parlare di Manor Lords perché il simulatore di Slavic Magic è stato uno dei protagonisti dell'Xbox Partner Preview del 25 ottobre 2023, dove si è presentato in un video gameplay per svelare la data di lancio in accesso anticipato.

Appassionati ci city builder, tirate fuori l'agenda e prendete nota: la versione PC di Manor Lords verrà lanciata in Game Preview su Microsoft Store e in Accesso Anticipato su Steam e GOG il 26 aprile 2024. Lo stesso giorno farà il suo debutto immediato in PC Game Pass, mettendosi dunque a disposizione di tutti gli abbonati al servizio senza richiedere alcun costo aggiuntivo. Non è finita qui, poiché Microsoft ha anche già confermato che successivamente Manor Lords arriverà anche su console Xbox.

Per chi non lo sapesse, Manor Lords è un city builder e un gioco di strategia che fa dell'accuratezza storica uno dei suoi tratti distintivi, fornendo ai giocatori l'opportunità di vivere la vita di un lord medievale nella Franconia del 14° secolo. I sistemi di gioco permettono di far crescere un villaggio iniziale, gestire le risorse e la catena di produzione, e infine l'espansione in altre terre mediante campagne di conquista.