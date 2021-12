PC Game Pass e l'importanza dei giochi strategici:le riflessioni di un dirigente Microsoft

Dalle pagine di PCGamesN, il general manager di Microsoft Matt Percy ha condiviso delle interessanti riflessioni sull'importanza delle esperienze RTS e gestionali come parte della stratificata offerta ludica di Xbox Game Pass e, soprattutto, del 'nuovo' PC Game Pass.

Il dirigente della casa di Redmond incaricato di pianificare e analizzare i contenuti di servizi come il Game Pass (ma non solo), spiega che "i videogiochi strategici sono diventati una delle voci più importanti del nostro portafoglio per la popolarità e l'interesse suscitato da questo genere di titoli sui nostri abbonati. Sono in pianta stabile nella Top10 dei giochi più fruiti su PC Game Pass e rappresentano il 20% del totale del nostro impegno su PC".

Riallacciandosi indirettamente ai grandi successi di Forza Horizon 5 e Halo Infinite, Percy ricorda che il Game Pass è un servizio "dall'obiettivo chiaro. La nostra missione con Xbox Game Pass è sempre stata quella di offrire ai giocatori una scelta più ampia e stratificata, e lo stesso vale per gli sviluppatori. Per questo crediamo di poter avere un effetto davvero positivo per il genere dei giochi strategici su PC, perchè facciamo di tutto per rendere più accessibili alle persone questi titoli".

A supporto della sua tesi, Percy snocciola tutta una serie di statistiche che indicano come l'iscrizione al Game Pass spinga più del 30% degli abbonati a provare titoli di generi diversi: "Per me è davvero incredibile notare come qualcuno, dopo essersi iscritto al Game Pass per Halo, si avvicina per la prima volta a esperienze come Darkest Dungeon e finisce per innamorarsene".

Per rimanere in tema, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Age of Empires 4 e vi ricordiamo che un altro grande strategico, Total War Warhammer 3, arriverà al lancio su Game Pass.