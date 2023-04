PC Game Pass non danneggia le vendite dei giochi, anzi! Parola di sviluppatore

Ma allora, Game Pass e i servizi in abbonamento danneggiano o no le vendite dei videogiochi? Una domanda che in molti si pongono da diversi anni, ma che non ha mai ricevuto una risposta precisa e definitiva che non sia di Microsoft. Gli sviluppatori di Everspace 2, in ogni caso, sono piuttosto certi di come sono andate le cose per loro.

Nel corso del Reboot Develop Blue che si sta svolgendo in quel di Dubrovnik, in Croazia, il CEO di Rockfish Games Michael Schade ha parlato di come è stato finanziato il suo Everspace 2, della relativa fase in Accesso Anticipato, di come stanno andando le vendite ora che è disponibile su PC in Versione 1.0 e dei benefici ricevuti da Game Pass.

Nel corso del suo intervento, l'esecutivo ha spiegato che la permanenza in PC Game Pass non ha danneggiato le vendite di Everspace 2, anzi, ha contribuito ad incrementarle, probabilmente per merito del passaparola alimentato da tutti coloro che hanno potuto testarlo senza spendere soldi in aggiunta a quelli dell'abbonamento.

Il caso di Everspace 2, chiaramente, non può essere considerato universale. Quello che è accaduto alla produzione Rockfish Games potrebbe non essersi verificato con altri titoli, ma si tratta senza ombra di dubbio di una buona pubblicità per PC Game Pass. Everspace 2, ricordiamo, ha trascorso tutta la fase in Accesso Anticipato nel servizio in abbonamento e lo scorso 6 aprile si è aggiornato alla versione 1.0 rimanendo a disposizione in PC Game Pass.