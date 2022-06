PC Game Pass non smette di evolversi: tanti miglioramenti con l'update dell'App Xbox

In attesa dell'annuncio ufficiale dei giochi gratis di giugno su Xbox Game Pass, Microsoft presenta l'ultimo aggiornamento dell'app PC di Xbox e illustra tutte le innovazioni e migliorie apportate al software scaricabile gratuitamente su ecosistema PC Windows.

Prendendo spunto dai feedback ricevuti dai tanti fruitori del servizio in abbonamento su PC, la casa di Redmond ha provveduto a ottimizzare l'interfaccia, le schermate e le funzionalità dell'applicazione per venire incontro alle esigenze degli utenti.

La prima e, forse, più grande novità è rappresentata dall'aggiunta dall'indicatore delle prestazioni sui singoli videogiochi in catalogo: una volta provveduto a installare l'ultimo aggiornamento, l'app di PC di Xbox confronta le prestazioni del proprio computer con le specifiche dei giochi del catalogo di PC Game Pass per offrire una previsione sulle "aspettative grafiche". Se il proprio PC non dovesse rientrare nelle specifiche elencate dagli sviluppatori, o corroborate dalle analisi statistiche delle prestazioni della community Xbox, verrà visualizzato a schermo i requisiti di sistema per offrire maggiori dettagli sulle componenti hardware richieste per eseguire i giochi di proprio interesse.

L'update di giugno dell'app Xbox su PC apporta anche dei miglioramenti alla navigazione che dovrebbero rendere decisamente più facile sfogliare il catalogo dei titoli fruibili su PC dagli abbonati a Xbox Game Pass. La nuova app, nella fattispecie, propone un motore di ricerca più preciso per i giochi (che comprende anche i titoli EA Play e Ubisoft Connect) e una scheda inedita nella barra laterale della Home che propone una Raccolta di giochi che suddivide i giochi in catalogo per temi trattati, generi di appartenenza, presenza o meno di funzionalità multiplayer e altri parametri.