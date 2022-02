PC Game Pass è in offerta al 50%: compra 2 mesi al prezzo di 1 su Amazon

La branca di Xbox Game Pass dedicata agli utenti Windows 10 ha ricevuto la piana legittimazione in tempi piuttosto recenti trasformandosi in PC Game Pass, un servizio a sé stante su misura di PC Gamer. Se volete dargli una possibilità, o desiderare rinnovare la vostra sottoscrizione, allora dovete dare un'occhiata alla nuova promozione di Amazon.

Il noto portale e-commerce sta proponendo una nuova promozione a tempo limitato che consente di acquistare due mesi di PC Game Pass con il 50% di sconto. In altre parole potete ottenere due mesi al prezzo di uno pagando 9,99 euro anziché 19,97 euro.

Nella pagina del prodotto viene specificato che l'offerta è limitata di una sola volta per account Microsoft per un periodo di 12 mesi. La promozione è inoltre indicata come "Offerta a tempo", ma come spesso accade sull'e-commerce di Jeff Bezos non viene riportata una data di scadenza chiara, dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile se siete interessati. Dopo l'acquisto vi verrà immediatamente fornito un codice da riscattare sul sito di Microsoft.

PC Game Pass offre l'accesso l'immediato ad oltre un centinaio di giochi per PC Windows 10, a partire da tutte le esclusive di casa Microsoft fin dal day one (Halo Infinite, Forza Horizon 5, ecc) e all'intero catalogo di EA Play per PC. Pochi giorni fa sono stati aggiunti i primi giochi di febbraio per Game Pass, tra cui sono inclusi Madden NFL 21 via EA Play e la novità assoluta Total War: Warhammer 3.