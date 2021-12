PC Gaming allo stato dell'arte con GPU RTX 3060 e RTX 3070 disponibili da Gaming Art

Gaming Art lancia una nuova offerta per Natale con due diverse configurazioni di fascia alta assemblate rigorosamente a mano con estrema cura dopo aver effettuato tutti i test per garantirne la perfetta affidabilità in ogni situazione.

MSI Forge 3070 Ventus è una configurazione equipaggiata con CPU Ryzen 5 5600x, scheda madre MSI MPG B550 Gaming Plus, GPU MSI GeForce RTX 3070 Ventus 2X, Case MSI Forge 100R con dissipatore Cooler Masterliquid 240 RGB V2, 16 GB di memoria RAM e unità SSD 1 TB WD NVME M2 PCIE. Disponibilità limitata a due/tre pezzi.



MSI Forge 3070 Ventus

MOBO: MSI MPG B550 GAMING PLUS

CPU: Ryzen 5 5600x

GPU: MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 2X

RAM: 16 GB DDR4 3600Mhz FURY

SSD: 1 TB WD NVME M2 PCIE

Case: MSI FORGE 100R

Dissipatore: Cooler Masterliquid 240 RGB V2

Alimentatore: 750w 80+ Gold Cooler Master

Offerta ASUS TUF 3060 Gaming RIG

CPU: Ryzen 5 5600X

MOBO: ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (Wi-Fi)

GPU: ASUS TUF RTX 3060 12GB GDDR6

Dissipatore:Masterliquid 120 RGB

RAM: 16 GB/32GB (configurazione a scelta del cliente) RGB ADATA XPG 3200

SSD: 1 TB WD PCIE NVME M2

Alimentatore Cooler Master MWE Gold 650W

Case: ASUS TUF GT 301

Questa configurazione è equipaggiata con una, 16 GB di memoria RAM, unità SSD da 1 Terabyte, il tutto racchiuso in un case ASUS TUF GT 301 con alimentatore Cooler Master MWE Gold 650W e dissipatore Masterliquid 120 RGB. Circa dieci pezzi disponibili Sul sito di Gaming Art trovate tante altre build interamente personalizzabili su richiesta., il processo richiede qualche giorno di tempo, gli assemblati vengono testati per garantirne la massima stabilità e fluidità in qualsiasi condizione di utilizzo. Per chiarimenti sulle componenti utilizzate, le possibilità di personalizzazione o per ottenere informazioni su prezzi e metodi di pagamento potete contattare il servizio clienti Gaming Art