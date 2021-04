PC Gaming allo stato dell'arte con GPU RX 6700XT e CPU Ryzen 5 5600X: la nuova offerta

La sinergia tra Gaming Art e Everyeye.it continua e questa volta vi segnaliamo una nuova offerta per un PC Gaming professionale di altissimo livello, assemblato manualmente con estrema cura, in vendita ad un prezzo molto interessante.

Promozione AMD RX 6700XT

CPU: Ryzen 5 5600X con dissipatore ARGB

Scheda madre: B550 Gaming

GPU: Sapphire RX 6700XT 12GB

RAM: 16 GB 3200 MHz DDR4 Adata XPG

SSD: 1TB Samsung 980

Alimentatore: 750w 80+ Gold Cooler Master

Case: Cooler Master MB511 ARGB

Con questa nuova offerta PC Gaming, Gaming Art propone una configurazione così composta:, motherboard B550 Gaming, scheda video Sapphire RX 6700XT 12GB e, oltre a una unità SSD Samsung da 1 Terabyte e un case Cooler Master (MB511 ARGB).

Acquista questa configurazione a €1.899.00

Le spese di spedizione sono escluse (calcolate al momento del checkout sul sito).

La disponibilità è limitata a cinque pezzi, il processo di assemblaggio è interamente manuale, per completare il lavoro sono necessari 5/6 giorni di tempo.

Per qualsiasi domanda sulle componenti utilizzate, su eventuali possibilità di personalizzazione o per chiedere chiarimenti su prezzi e metodi di pagamento potete contattare il servizo clienti Gaming Art oppure inviare un messaggio all'assistenza su Facebook o visitare il profilo Instagram. Lo shop online di Gaming Art è sempre attivo, lo store propone varie soluzioni PC Desktop, Notebook, RIG e Workstation oltre ad accessori come cuffie, mousepad, tastiere, GPU e tantissimi altri prodotti pensati per soddisfare le esigenze di creator e gamer.