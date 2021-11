PC gaming, un'ascesa inarrestabile: 27 milioni di giocatori su Steam, nuovo record

Con una crescita costante, la piattaforma di Valve votata al PC Gaming continua a macinare record davvero notevoli. Dopo gli oltre 26 milioni di giocatori attivi in contemporanea su Steam nel marzo 2021, è infatti tempo di festeggiare un nuovo traguardo.

Nel corso della giornata odierna, sabato 27 novembre, la piattaforma ha attirato sui propri server la bellezza di 27.182.165 giocatori in contemporanea. Il superamento della soglia dei 27 milioni segna un nuovo record per Steam, che nella sua longeva storia non aveva mai ospitato una community così vasta. Tali cifre sembrano confermare un trend di continua crescita per il PC gaming, che vede ampliarsi sempre di più la sua famiglia di appassionati. Nell'aprile di quest'anno, Steam aveva registrato 26,9 milioni di giocatori in contemporanea, sfiorando il traguardo raggiunto invece in pieno quest'oggi.



Tra le ragioni di questo nuovo incremento, possiamo citare anche l'avvio delle interessanti offerte del Black Friday attive ora su Steam, che potrebbero aver invogliato diversi utenti ad acquistare e testare nuove produzioni nel weekend. Importante inoltre ricordare come il catalogo PC si sia espanso notevolmente negli ultimi anni, accogliendo tutte le nuove esclusive Microsoft e diverse produzioni Sony, non da ultimo God of War e Horizon: Zero Dawn. Sull'onda di questo trend, prossimamente assisteremo anche al debutto dell'Uncharted: Legacy fo Thieves su PC.