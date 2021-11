PC gaming e console: in arrivo una nuova Età dell'Oro? Lo suggerisce l'analisi DFC

Partendo dagli ultimi dati sulle vendite registrate tra videogiochi, accessori, console e hardware videoludico, DFC Intelligence ha realizzato un'analisi che suggerisce l'imminente arrivo di una vera e propria Età dell'Oro per l'industria dell'intrattenimento digitale.

L'interessante analisi condotta dagli esperti di DFC Intelligence prende spunto dai dati commerciali provenienti da tutti i principali mercati videoludici, stando ai quali le vendite di hardware (inteso sia come giochi che come console, GPU e accessori vari) sarebbero destinate a crescere ulteriormente da qui ai prossimi anni.

A detta degli analisti, la spesa globale degli appassionati passerà dagli attuali 82 miliardi di dollari a 135 miliardi di dollari entro il 2026, e questo senza contare la spesa per i prodotti videoludici fruiti tramite dispositivi mobile come tablet e smartphone.

Nell'esporre i risultati della propria analisi, il team di DFC sottolinea come a differenza di altri settori dell'intrattenimento, la spesa per l'hardware videoludico non rappresenta un bene rifugio o un fenomeno transitorio. Dalle vendite ecommerce cresciute esponenzialmente in ragione della pandemia da Coronavirus al costante sold-out di PS5 e Xbox Series X, fino ad arrivare alle eccezionali vendite di Nintendo Switch, tutti gli indicatori segnalano il crescente interesse dei consumatori per questo genere di prodotti.

Ciò che emerge dal report di DFC Intelligence è anche quella che gli stessi analisti descrivono come "una chiara lezione, ossia che i consumatori sono disposti a pagare per hardware di fascia alta perché quando si tratta di giocare, i consumatori chiedono sempre il meglio. Ciò spiega le intenzioni d'acquisto dei fan di console, con PS5 che vende il doppio di Xbox Series X perché Xbox Game Pass, pur essendo un grande servizio, non richiede necessariamente l'acquisto di una Series X. E infine c'è il mercato PC, che è poi quello dove si registra la crescita più sostenuta nell'intero settore. Basti pensare a Flight Simulator, un titolo che richiede un PC di fascia alta e sprona gli appassionati a dotarsi di accessori personalizzati per poterlo fruire al meglio".

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che da qui al 2026 assisteremo all'avvento di una vera Età dell'Oro del PC gaming e delle console o, al contrario, reputate le analisi di DFC troppo ottimistiche? Fatecelo sapere con un commento.