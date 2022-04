PC Gaming, console e giochi in offerta da Mediaworld: gli sconti di Pasqua

Tantissime offerte per una Pasqua tech, è questo il motto di Mediaworld per i saldi di Pasqua, in corso fino al 20 aprile online e nei negozi. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche PC Gaming, videogiochi, console e accessori.

Ad esempio il portatile MSI GF63 THIN 11UC-487IT, 15,6'', I7-11800H, 16GB, 512GB, Nero costa 1.099.00 euro mentre MSI INFINITE S3 11TC-075IT ha un prezzo di 1.499.99 euro. In sconto anche FIFA 22 venduto a 39.99 euro in versione PS4 e PS5 e 19.99 euro in versione Nintendo Switch, tagli di prezzo anche per Marvel's Spider-Man a 19.99 euro, WWE 2K22 a 54.99 euro, The Last of Us Parte 2 a 19.99 euro e Gran Turismo Sport a 9,99 euro.

Horizon Zero Dawn Complete Edition costa 9.99 euro, Marvel's Spider-Man Miles Morales PS5 è in offerta a 39.99 euro, da segnalare anche God of War III Remastered a 9,99 euro e God of War PlayStation Hits a 9.99 euro. Nintendo Switch Joy-Con Grigi con Leggende Pokemon Arceus costa 339.99 euro, stesso prezzo per il bundle con Kirby E La Terra Perduta, trovate tutte le offerte sul volantino Mediaworld Pasqua 2022 valido fino al 20 aprile online e nei negozi, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.